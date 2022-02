L’émoi des Mots Habas Habas Catégories d’évènement: Habas

Landes

L’émoi des Mots Habas, 6 mars 2022, Habas. L’émoi des Mots Habas

2022-03-06 17:00:00 – 2022-03-06 18:30:00

Habas Landes Habas EUR Dix mots auront été choisis par des jeunes musiciens du conservatoire des Landes, puis habillés par leur soin d’une parure musicale, tricotée avec patience et savoir-faire.

Sabine Regnier lira des textes qui auront été associés à chaque mot.

Avec le Conservatoire des Landes / Joue-moi dix mots. Dix mots auront été choisis par des jeunes musiciens du conservatoire des Landes, puis habillés par leur soin d’une parure musicale, tricotée avec patience et savoir-faire.

Sabine Regnier lira des textes qui auront été associés à chaque mot.

Avec le Conservatoire des Landes / Joue-moi dix mots. +33 5 58 98 01 13 Dix mots auront été choisis par des jeunes musiciens du conservatoire des Landes, puis habillés par leur soin d’une parure musicale, tricotée avec patience et savoir-faire.

Sabine Regnier lira des textes qui auront été associés à chaque mot.

Avec le Conservatoire des Landes / Joue-moi dix mots. Pixabay

Habas

dernière mise à jour : 2022-02-18 par

Détails Catégories d’évènement: Habas, Landes Autres Lieu Habas Adresse Ville Habas lieuville Habas Departement Landes

Habas Habas Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/habas/

L’émoi des Mots Habas 2022-03-06 was last modified: by L’émoi des Mots Habas Habas 6 mars 2022 Habas Landes

Habas Landes