L’émoi des mots : Chansons biologiques Habas, 25 février 2023, Habas Habas.

L’émoi des mots : Chansons biologiques

Salle municipale Habas Landes

2023-02-25 – 2023-02-25

Habas

Landes

Habas

EUR 10 Un concert joyeux et engagé qui trace, avec sensibilité, le portrait doux amer de notre société. Sur scène, violon, mandoline, guitare, flûte traversière et stomp box pour faire frémir vos oreilles et vous faire remuer le pied.

Un duo enjoué et pétillant qui ne garde pas sa langue dans sa poche…

Le Caribou Volant, c’est la rencontre de deux voix, d’une plume et d’un mélange de cordes tantôt frottées tantôt pincées qui dénonce les dérives d’un monde qui en veut toujours plus au mépris des humains et de tous les êtres vivants. Il le fait toujours avec humour et pertinence.

Organisé dans le cadre de l’émoi des Mots, par l’association l’atelier du mot.

Réservation conseillée.

Un concert joyeux et engagé qui trace, avec sensibilité, le portrait doux amer de notre société. Sur scène, violon, mandoline, guitare, flûte traversière et stomp box pour faire frémir vos oreilles et vous faire remuer le pied.

Organisé dans le cadre de l’émoi des Mots, par l’association l’atelier

Droits réservés

Habas

dernière mise à jour : 2023-01-25 par