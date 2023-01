L’émoi des Mots : chanson jeune public “Desnonimo” Orist, 4 mars 2023, Orist Orist.

L’émoi des Mots : chanson jeune public “Desnonimo”

Médiathèque municipale Orist Orist Landes

2023-03-04 – 2023-03-04

Orist

Landes

Orist

EUR Spectacle très jeune public – A partir d’un an – Desnonimo est un univers plein de douceur où l’on découvre des animaux plus colorés les uns que les autres. Des animaux issus des chantefables de Robert Desnos qui viennent à notre rencontre de manière surprenante, parfois amusante et souvent poétique. Un concert aux esthétiques variées des musiques actuelles, accessible dès le plus jeune âge, qui invite à rêver, chanter et pourquoi pas, danser !

+33 5 58 35 80 06 Association l’Atelier du mot

Orist

