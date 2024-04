LeMo Sparrow & NkNo Montpellier Reloaded Vacarme Exquis Bourg-lès-Valence, samedi 20 avril 2024.

LeMo Sparrow & NkNo Montpellier Reloaded Vacarme Exquis Bourg-lès-Valence Drôme

LeMo Sparrow et NkNo s’emparent de la scène du VEX pour te faire revivre le meilleure des nuits montpelliéraines des années 2000.

Au programme de la house, de la minimal et de la techno pour deux sets qui te feront vibrer all night long !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 21:30:00

fin : 2024-04-20

Vacarme Exquis 811 Allée André Revol

Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@vacarmeexquis.com

L’événement LeMo Sparrow & NkNo Montpellier Reloaded Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2024-04-10 par Valence Romans Tourisme