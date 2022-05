L’Émile de Rousseau

L’Émile de Rousseau, 7 mai 2022, . L’Émile de Rousseau

2022-05-07 – 2022-05-07 Comment peut-on être Persan ? demandait-on au héros des Lettres Persanes.

Comment peut-on écrire un traité d’éducation alors qu’on a abandonné ses enfants ? Peut-être justement pour cette raison…

Lors de cette conférence, Anastasia Chopplet revient sur L’Émile de Rousseau : un traité d’éducation libérale au 18e siècle. Conférence animée par Anastasia Chopplet, à la Mareschale Comment peut-on être Persan ? demandait-on au héros des Lettres Persanes.

Comment peut-on écrire un traité d’éducation alors qu’on a abandonné ses enfants ? Peut-être justement pour cette raison…

Lors de cette conférence, Anastasia Chopplet revient sur L’Émile de Rousseau : un traité d’éducation libérale au 18e siècle. dernière mise à jour : 2022-04-05 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville