**Assistez à une conférence sur l’e-sport et son évolution !** En partant des années 80 et des premières compétitions de jeux vidéos, passant par l’arrivée d’internet et des premières LAN, pour en arriver finalement aux millions de spectateurs recensés lors des événements e-sport les plus récents, venez découvrir comment cette pratique s’est développée au fil du temps ! Nos intervenants auront l’occasion de débattre, et de discuter de l’importance de l’évolution des technologies, comment elle a permis un tel développement, que ce soit au niveau des performances comme au niveau de la diffusion. Ils aborderont aussi le sujet de la professionnalisation dans le monde de l’e-sport, comment celui-ci est de plus en plus structuré, et ne se limite plus simplement aux joueurs. Enfin, ils parleront de différents aspects de l’e-sport, que ce soit l’aspect social, technologique ou financier. Intervenants : -**Martin Berthelot** (Commentateur des championnats du monde de League of Legends) -**Désiré Koussawo** (président de France Esports) -**Arnaud Saurois** (maitre de conférence associé en management du sport à l’université de Poitiers) ✍️ **Gratuit**, sur inscription juste ici ? [[https://forms.gle/2N8gzpkq1dMW4J5P8](https://forms.gle/2N8gzpkq1dMW4J5P8)](https://forms.gle/2N8gzpkq1dMW4J5P8) ? **À Cobalt**, 5 Rue Victor Hugo Poitiers ➡️ Organisé par : **Cobalt et le SPN**

