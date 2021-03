L’émergence du visible – Jean-Pierre FORMICA, 1 avril 2021-1 avril 2021, Arles.

L’émergence du visible – Jean-Pierre FORMICA 2021-04-01 14:00:00 14:00:00 – 2021-06-06 18:00:00 18:00:00 Place Nina Berberova Chapelle St Martin du Méjan

Arles Bouches-du-Rhône

Jean-Pierre Formica présentera sur les deux étages de la chapelle du Méjan un monde plongé dans la mémoire fait de sculptures de sel, de céramiques et bien sûr de peintures. On y découvrira les derniers grands formats “Dedans Dehors” et des installations in situ telle une archéologie contemporaine. Cette exposition est accompagnée d’une monographie éditée par les éditions Actes sud et deux autres expositions à la galerie Pierre Alain Challier à Paris et à la Serre-Arbre Blanc à Montpellier, qui auront lieu à cette même période.

Peinture, dessin, sculpture… Jean-Pierre Formica est un artiste complet qui ne cesse d’explorer les matières, les supports et les techniques pour réinventer encore et encore l’esthétique de ses oeuvres.

mejan@actes-sud.fr +33 4 90 49 56 78 http://www.lemejan.com/

Peinture, dessin, sculpture… Jean-Pierre Formica est un artiste complet qui ne cesse d’explorer les matières, les supports et les techniques pour réinventer encore et encore l’esthétique de ses oeuvres.

Jean-Pierre Formica présentera sur les deux étages de la chapelle du Méjan un monde plongé dans la mémoire fait de sculptures de sel, de céramiques et bien sûr de peintures. On y découvrira les derniers grands formats “Dedans Dehors” et des installations in situ telle une archéologie contemporaine. Cette exposition est accompagnée d’une monographie éditée par les éditions Actes sud et deux autres expositions à la galerie Pierre Alain Challier à Paris et à la Serre-Arbre Blanc à Montpellier, qui auront lieu à cette même période.