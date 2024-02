L’émergence de l’astronomie européenne Observatoire de l’A.B.E.R.A., avenue Jeanne d’Arc Square Suhl, 33130 Bègles (face au cimetière) Bègles, vendredi 16 février 2024.

L’émergence de l’astronomie européenne Conférence passionnante sur l’histoire de l’astronomie, suivi d’une observation de Jupiter et du 1ᵉʳ quartier de lune. Vendredi 16 février, 20h30 Observatoire de l’A.B.E.R.A., avenue Jeanne d’Arc Square Suhl, 33130 Bègles (face au cimetière) Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-16T20:30:00+01:00 – 2024-02-16T23:00:00+01:00

Fin : 2024-02-16T20:30:00+01:00 – 2024-02-16T23:00:00+01:00

« L’astronomie européenne puise ses sources dans l’astronomie babylonienne transmise par le monde grec. En 140 avant J.-C. Hipparque invente un système planétaire qui aboutira trois siècles plus tard au système géocentrique de Ptolémée, grand astronome d’Alexandrie. Son œuvre, l’Almageste va traverser les siècles sans être remise en question faute de pouvoir démontrer la mobilité de la Terre. Ces calculs découverts par les musulmans vers le 9ᵉ siècle vont donner naissance à une astronomie originale, associée à de grandes découvertes mathématiques (la trigonométrie sphérique, l’arithmétique et la numération à base 10 importés d’Inde).

C’est seulement au 12ᵉ siècle, après la prise de Tolède, que les chrétiens découvrent en Espagne, la science arabo-musulmane et de ce fait la science grecque totalement ignorée en Occident.

Deux siècles plus tard, les premières tables astronomiques européennes et françaises vont paraître, car les européens se sont enfin hissés au niveau de Ptolémée avec douze siècles de retard.

Avec un fort développement au 14ᵉ et 15ᵉ siècle, les astronomes vont ouvrir la route à Copernic qui, en 1543, publie un ouvrage révolutionnaire, Le De Revolutionibus qui met fin au système géocentrique ancien. Mais faute d’observer la mobilité de la Terre, c’est seulement en 1838 que l’Allemand Bessel observera pour la première fois la parallaxe des étoiles qui démontre sans ambiguïté le mouvement de la Terre autour du Soleil, phénomène que les anciens recherchaient vainement depuis plus de 2000 ans. »

Ouvert à toutes et tous (à partir de 10 ans)

Observatoire de l'A.B.E.R.A., avenue Jeanne d'Arc Square Suhl, 33130 Bègles (face au cimetière) Avenue Jeanne d'Arc Begles 33130 Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine

conférence astronimie