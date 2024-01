BUN HAY MEAN L’EMC2 – SAINT GREGOIRE St Gregoire, vendredi 28 juin 2024.

Après le succès de ses deux premiers spectacles, Chinois Marrant et Le Monde appartient à ceux qui le fabriquent, l’humoriste Bun Hay Mean revient avec un troisième stand up : TOUS EGO Au programme : transgressions, provocations et punchlines hilarantes ! Un retour aux sources annoncé.

Tarif : 39.00 – 39.00 euros.

Début : 2024-06-28 à 20:00

L’EMC2 – SAINT GREGOIRE 1 AVENUE ALPHASIS 35760 St Gregoire 35