ENRICO MACIAS L’EMC2 – SAINT GREGOIRE St Gregoire, jeudi 30 mai 2024.

Enrico Macias, en concert, c’est une autre dimension. C’est aller au-delà de sa musique, de ses chansons. Enrico, sur scène, c’est d’abord une ambiance, une générosité, un amour palpable et réciproque entre lui et son public. A l’aube de ses 60 ans de carrière, ses chansons rassemblent et s’offrent comme un message d’espoir et de tolérance. Durant 1h30, venez chanter ses refrains les plus connus et danser sur ses airs de fête indémodables, et en même temps si personnels. Parce que, plus que jamais, la Fête continue…

Tarif : 29.00 – 59.00 euros.

Début : 2024-05-30 à 20:30

L’EMC2 – SAINT GREGOIRE 1 AVENUE ALPHASIS 35760 St Gregoire 35