PRESTATION – LE CABARET DE CLARA MORGANE L’EMC2 – SAINT GREGOIRE St Gregoire Catégorie d’Évènement: ST GREGOIRE PRESTATION – LE CABARET DE CLARA MORGANE L’EMC2 – SAINT GREGOIRE St Gregoire, 23 mai 2024, St Gregoire. CE BILLET SEUL NE DONNE PAS ACCES A LA SALLE. VOUS DEVEZ ETRE MUNI DE VOTRE BILLET D’ENTREE POUR LE SPECTACLE EN PLUS DE CETTE PRESTATION.Inclut- Une rencontre inédite après le show avec Clara Morgane – Une photo avec l’artiste et affiche dédicacée.

Tarif : 89.00 – 89.00 euros.

Début : 2024-05-23 à 20:00 Réservez votre billet ici L’EMC2 – SAINT GREGOIRE 1 AVENUE ALPHASIS 35760 St Gregoire Détails Catégorie d’Évènement: ST GREGOIRE Autres Code postal 35760 Lieu L'EMC2 - SAINT GREGOIRE Adresse 1 AVENUE ALPHASIS Ville St Gregoire Departement 35 Lieu Ville L'EMC2 - SAINT GREGOIRE St Gregoire latitude longitude ;

L'EMC2 - SAINT GREGOIRE St Gregoire 35 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/st-gregoire/