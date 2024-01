ZOUFRIS MARACAS L’EMC2 – SAINT GREGOIRE St Gregoire, samedi 20 avril 2024.

Les Zoufris Maracas réalisent une chimie créative unique dans le paysage français.9 musiciens sur scène fusionnent la chanson française avec des héritages africains et sud-américains, puisant aussi bien dans l’Europe des Balkans qu’en Andalousie. Mais loin de tout calcul, la justesse de leur ton et de leur son nait finalement d’une recherche assez pure, presque naïve, de l’émotion brute.Cette mixité spontanée, cette liberté bordélique, c’est leur ADN, leur signature.Dans un monde musical où règnent désormais en maitres la programmation des machines et les carrières solos, les Zoufris Maracas réaffirment eux, à contre-courant, leur choix de l’humain. Insensibles aux effets de modes, ils n’en ressortent que plus atypiques et intemporels.C’est à ce jour plus de 800 concerts ces 10 dernières années, à siliconer le monde avec comme actu une nouvelle tournée et un nouvel Album à venir en octobre 2023.

Tarif : 30.00 – 30.00 euros.

Début : 2024-04-20 à 20:00

Réservez votre billet ici

L’EMC2 – SAINT GREGOIRE 1 AVENUE ALPHASIS 35760 St Gregoire 35