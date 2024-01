MON VOISIN NU L’EMC2 – SAINT GREGOIRE St Gregoire, 29 février 2024, St Gregoire.

« Mon voisin nu », nouvelle pièce de théâtre mise en scène par Patrice Leconte, va ravir les spectateurs. De l’autre côté du boulevard Montparnasse, il y a un homme qui vit au 6ème étage. Jusque-là, tout va bien, n’importe qui peut vivre au 6e étage du boulevard Montparnasse. Sauf que cet homme-là a une singularité : il vit nu. Il ne se cache pas, ne s’exhibe pas, ne tire jamais les rideaux, il ne quitte pratiquement jamais son petit appartement, dans lequel, du matin au soir, il vit nu. Quand François, en face, a repéré cet étrange voisin, il n’arrive plus à travailler. Il fait venir Victoire, son amoureuse, Paul, son meilleur ami, pour leur montrer ce voisin effarant. Ils sont sciés. Le fait est qu’il y a de quoi être scié. Jusqu’au jour où… « Mon voisin nu » est une pièce à la fois originale, piquante et drôle. Son metteur en scène Patrice Leconte poursuit une riche carrière depuis ses débuts, avec des films mythiques comme « Les Bronzés », « Tandem », « La Fille sur le pont » et bien d’autres. Il est également l’auteur de la comédie « The canapé », qui a connu un grand succès. La mise en scène de « Mon voisin nu » est très réussie et les comédiens Arnaud Tsamere, Cyrille Eldin, Sandrine Calvayrac, Christophe Favre portent ce spectacle avec panache.–De : Patrice LeconteMise en scène : Patrice LeconteAvec : Arnaud Tsamere, Cyrille Eldin, Sandrine Calvayrac, Christophe FavreDurée : 1h35 environ

Tarif : 31.50 – 45.00 euros.

Début : 2024-02-29 à 20:30

L’EMC2 – SAINT GREGOIRE 1 AVENUE ALPHASIS 35760 St Gregoire 35