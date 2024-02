L’EMBUSCADE ÉTOILÉE D’OLIVIER Centre Saint-Michel de Volkrange Thionville, samedi 17 février 2024.

Samedi

Le Hameau d’Olivier Cheval & Handicap organise la 6éme édition de sa course nature nocturne.

Course ouverte aux coureurs, marcheurs et canicrosseurs

– Parcours de 8Km ouvert à tous

– Parcours de 13Km ouvert uniquement aux coureurs

– Ravitaillement au Km 6

Départ et arrivée: structure du Hameau d’Olivier Cheval & Handicap

Inscriptions: via GO Timing ou sur place le jour de la course

Retrait des dossards: Vendredi 16/02/2023 de 14h à 18h chez Décathlon Yutz

Sur place le jour de la course de 15h à 18h

Une soupe paysanne sera offerte à l’arrivée.

Tous les bénéfices de cet évènement sont au profit de l’association.Tout public

9 EUR.

Centre Saint-Michel de Volkrange Boucke de la Ferme

Thionville 57100 Moselle Grand Est steinsylvain57@gmail.com

