Concert de Sayha Corp 31 route de Perigueux, 17 juin 2023, Lembras.

Une soirée concert aux notes groove rock, par le groupe Sayha Corp, au Lembarzique Café..

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-17 . .

31 route de Perigueux Lembarzique Café

Lembras 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



An evening concert with groove rock notes, by the group Sayha Corp, at the Lembarzique Café.

Un concierto nocturno con notas de groove rock, a cargo del grupo Sayha Corp, en el Café Lembarzique.

Ein Konzertabend mit Groove-Rock-Noten von der Band Sayha Corp im Lembarzique Café.

