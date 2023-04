Concert Dark Dogs | Lembarzique Café 31 Route de Périgueux Lembras Catégories d’Évènement: Dordogne

Lembras

Concert Dark Dogs | Lembarzique Café 31 Route de Périgueux, 27 mai 2023, Lembras. Quatuor bordelais, les Dark Dogs vous délivrent un son vif et percutant..

31 Route de Périgueux

Lembras 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Quartet from Bordeaux, the Dark Dogs deliver a lively and punchy sound. Cuarteto bordelés, los Dark Dogs ofrecen un sonido vivo y contundente. Die Dark Dogs, ein Quartett aus Bordeaux, liefern Ihnen einen lebhaften und durchschlagenden Sound. Mise à jour le 2023-04-19 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

Lembras Dordogne