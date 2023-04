Concert CTRL+C | Lembarzique Café 31 Route de Périgueux, 12 mai 2023, Lembras.

Tous les morceaux sont arrangés voire triturés par CTRL+C, offrant ainsi à vos oreilles une nouvelle version de ces classiques du rock ou de la pop..

2023-05-12 à ; fin : 2023-05-12 . .

31 Route de Périgueux

Lembras 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



All the songs are arranged or even triturated by CTRL+C, giving your ears a new version of these rock or pop classics.

Todas las canciones se arreglan o incluso se trituran con CTRL+C, lo que proporciona a tus oídos una nueva versión de estos clásicos del rock o del pop.

Alle Songs werden mit STRG+C arrangiert oder sogar bearbeitet und bieten Ihren Ohren so eine neue Version dieser Rock- oder Popklassiker.

Mise à jour le 2023-04-19 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides