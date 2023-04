Fête de Lembras : vide-grenier XXL Le bourg, 1 mai 2023, Lembras.

Le comité des fêtes de Lembras organise 3 jours de festivité du 29 avril au 01er mai.

En ce 1er mai, retrouvez un vide-grenier XXL à partir de 08h30 , l’omelette à l’aillet à 12h. Une animation musicale de 10h à 16h est assurée par la « Band’à nous »..

2023-05-01 à ; fin : 2023-05-01 . .

Le bourg

Lembras 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The festival committee of Lembras organizes 3 days of festivities from April 29th to May 1st.

On this 1st of May, you will find a garage sale XXL from 8:30 am, the omelette with pheasant at 12 am. A musical animation from 10am to 4pm is provided by the « Band’à nous ».

La comisión de fiestas de Lembras organiza 3 días de fiesta del 29 de abril al 1 de mayo.

Este 1 de mayo, encontrará una venta de garaje XXL a partir de las 8h30, la tortilla con carne de pichón a las 12h. La animación musical de 10h a 16h corre a cargo de la « Band’à nous ».

Das Festkomitee von Lembras organisiert vom 29. April bis zum 1. Mai ein dreitägiges Fest.

Am 1. Mai findet ab 8.30 Uhr ein XXL-Grenzmarkt statt, um 12 Uhr gibt es ein Omelett mit Knoblauch. Von 10 bis 16 Uhr sorgt die « Band’à nous » für musikalische Unterhaltung.

