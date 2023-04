Fête de Lembras : animations enfant & concert électro Le bourg, 30 avril 2023, Lembras.

Le comité des fêtes de Lembras organise 3 jours de festivité du 29 avril au 01er mai.

A partir de 14h , animations pour les enfants. A 21h30, fontaines musicales illuminées « la merveille des eaux ». A 22h30, soirée électro !.

Le bourg

Lembras 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The festival committee of Lembras organizes 3 days of festivities from April 29th to May 1st.

From 2 pm, animations for children. At 9:30 pm, illuminated musical fountains « la merveille des eaux ». At 10:30 pm, electro party !

La comisión de fiestas de Lembras organiza 3 días de fiesta del 29 de abril al 1 de mayo.

A partir de las 14 h, animaciones para niños. A las 21:30 h, fuentes musicales iluminadas « la merveille des eaux ». A las 22:30 h, ¡fiesta electro!

Das Festkomitee von Lembras organisiert vom 29. April bis zum 01. Mai drei Tage voller Festivitäten.

Ab 14 Uhr , Animationen für Kinder. Um 21:30 Uhr, beleuchtete Musikfontänen « La merveille des eaux ». Um 22:30 Uhr, Elektro-Abend!

