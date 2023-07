Maison de la Forêt – Office de Tourisme d’Isigny-Omaha L’Embranchement Montfiquet, 12 juillet 2023, Montfiquet.

Montfiquet,Calvados

La Maison de la forêt vous invite à découvrir son exposition permanente sur la faune, la flore et le métier de forestier (entrée libre et gratuite aux horaires d’ouverture).

L’Embranchement

Montfiquet 14490 Calvados Normandie



The Maison de la forêt invites you to discover its permanent exhibition on the fauna, the flora and the profession of forester (free entrance during opening hours)

La Maison de la forêt le invita a descubrir su exposición permanente sobre la fauna, la flora y la profesión de silvicultor (entrada gratuita en horario de apertura)

Das Maison de la forêt lädt Sie ein, seine Dauerausstellung über die Fauna, die Flora und den Beruf des Forstwirts zu entdecken (freier Eintritt während der Öffnungszeiten)

Mise à jour le 2023-06-29 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité