GUINGUETTE SOUS LA TOILE – Zô’Blues Samedi 8 avril, 20h00 l’embouchure chapiteau cirque de BAULE Sur place

C’est le Blues Ouest – Orléanais sous toutes ses facettes (Chicago,West Side, Mississipi…..) Qu’il soit soyeux, brillant ou sombre, le Blues est toujours parmi nous et alimente notre imaginaire.

Créer en 2020, Les Z’Ô Blues revisitent Melvin Taylor, Buddy Guy, Albert Collins…. et vous invitent à partager leur enthousiasme pour le plaisir de tous!

https://www.youtube.com/watch?v=eqM4pKqGS0g

Ouverture des portes: 20H

Concert: 20H30

Tarif: Au chapeau

Adhésion 5€ pour consommer au bar

Infos: contact@lembouchure.org

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-08T20:00:00+02:00 – 2023-04-08T23:30:00+02:00

Joseph Gustave