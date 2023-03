Fêt’à Clown.e.s l’embouchure chapiteau cirque de BAULE, 1 avril 2023, Saint-Gravé.

Fêt’à Clown.e.s 1 et 2 avril l’embouchure chapiteau cirque de BAULE Sur place

En 2023, nous aurons notre première rencontre Fêt’à Clown-e-s. Cette année, nous avons commencé par un mini festival, en espérant le rendre de plus en plus grand.

Il s’agit d’un festival de clown inclusif. La priorité de participation sera donnée aux spectacles mis en scène et/ou joués par des femmes, des personnes trans, des personnes handicapées ou tout autre groupe de personnes qui, historiquement, ont eu moins de possibilités d’accéder aux espaces scéniques.

Nous sommes conscients que, historiquement, les espaces scéniques ouverts aux spectacles de clowns ont eu tendance, pour la plupart, à programmer des spectacles de clowns masculins.

Pour cette raison, l’objectif est de permettre un espace scénique plus inclusif pour les clown·e·s

2 spectacles, 1 rencontre:

Clementina, l’éternelle amoureuse. Paula Malik

Le prince charmant existe-t-il ?

Le bonheur de chaque femme éside t-il en cette simple quête ?

Cette quête est-elle la raison de son existence ?

une clowne, recherche le bonheur, recherche l’Amour.

Lien vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=8-ZXK2YIQuc

Chéres étoiles (de mer): Amandine Testu et Paula Malik. Regard exterieur Bastïen Viltart

Branches de Ciel.

Chères étoiles (de mer) narre la rencontre entre une étoile tombée du ciel et une étoile de mer, l’une toute en jaune, l’autre toute rouge. Amandine et Paula donnent vie à ce spectacle qui réfléchit avec drôlerie, gaieté et absurdité à la vie réelle de ces êtres magnifiques et variés que sont les échinodermes, appelés plus communément étoiles de mer.

Les personnages à branches qu’elles incarnent s’inscrivent dans une dimension clownesque, et sont résolument humains. Elles sont des clowns qui s’amusent à se déguiser en étoiles pour livrer cette histoire. Cela faisant, elles donnent à entendre et à apprendre de nombreuses informations relatives à ces animaux ma6rins. Ce dynamique spectacle est ponctué et rythmé par des gags, des danses et des combats cordiaux.

Lien vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=VwOSmmIaB0g

Apero – Conversation

« Fonction sociale de l’humour clowne » Nous avons décidé de laisser un titre suffisamment large, afin qu’à partir de là, puissent apparaître les sujets que nous souhaitons aborder. Existe-t-il une fonction attribuable au clown ? Sachant que le clown existe dans toutes les cultures et à toutes les époques, où et comment nous, femmes clowns, nous situons-nous aujourd’hui ?

L’objectif n’est ni plus ni moins que de prendre un apéritif et de s’asseoir pour parler de ce sujet. Les artistes invitées participeront à cette discussion, mais pas seulement elles. L’idée est que chacun puisse participer de manière ouverte et familière. Créer un dialogue entre nous tout·e·s

Programme détaillé:

Samedi

20h30 :

Spectacle : Clémentina, l’éternelle amoureuse, spectacle de et par Paula Malik

Dimanche

11h :

Apéro conversation : Pertinence de l’humour « Clown.e »

Dimanche

17h :

Clown·e·s en chantier avec

– Chères étoiles (de mer) – Cie Branches de ciel

– Fata Merda – Cie Tout n’est pas perdu

Tarifs sur place:

Samedi: lancé de Dé! (lance ton Dé et ton tarif sera affiché (1€ à 6€))

Dimanche: Au chapeau

Adhésion de 5€ pour consommer au bar

Infos:

contact@lembouchure.org

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T20:00:00+02:00 – 2023-04-01T23:00:00+02:00

2023-04-02T11:00:00+02:00 – 2023-04-02T20:00:00+02:00

#clown #spectacle

Paula Malik