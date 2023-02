CARNABAULE l’embouchure chapiteau cirque de BAULE, 18 mars 2023, Saint-Gravé.

Libre

Le carnaval de Baule

l’embouchure chapiteau cirque de BAULE place de l’église 45130 BAULE Saint-Gravé 56220 Morbihan Bretagne

Après 15 ans d’existence, l’association CARNABAULE a l’honneur de vous présenter sa nouvelle édition du carnaval! Le thème de la “comparse” 2023: les Bancs de Poissons!

Cette année, CARNABAULE vous a concocté un programme haut en couleurs: la Cie PICTO FACTO et les citoyens du pays de Beauce vous invitent à venir défier votre créativité et votre agilité en venant créer et manipuler des Poissons Volants géants! Au travers d’ateliers réalisés à Baule, les bancs de poissons sont prêts à décoller!

Qu’est ce qu’une “comparse”?

Originaire d’Amérique latine, la “comparse” est un rassemblement citoyen autour de la construction d’un mobile accompagné de théâtre, de musique et de danse. Une bonne façon de faire la fête ensemble! De l’idée à la réalisation jusqu’au défilé, ce sont des moments conviviaux à partager sans modération pour grands et petits!

Afin de restituer ces ateliers, CARNABAULE vous donne rendez-vous le 18 mars près du Chapiteau pour assurer le défilé.

Enfin, ce sera au tour du bal musical de Commandant Coustou d’assurer les festivités accompagnés de bataille de confettis, jeux de plein air… Et pour clôturer, un DJ prendra les commandes pour le début de soirée!

N’hésitez pas à nous contacter pour participer aux ateliers de poissons!

GRAND DÉFILÉ DE POISSONS VOLANTS

COMMANDANT COUSTOU (BAL MUSICAL)

DJ SET

BATAILLE DE CONFETTIS, JEUX DE PLEIN AIR..

11H00 à 20H00

Chapiteau & Alentours – Baule (45)



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T10:30:00+01:00

2023-03-18T23:00:00+01:00

Guillaume Bachelier