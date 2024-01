SHABBA EXPRESS L’Embobineuse Marseille, samedi 27 janvier 2024.

SHABBA EXPRESS ♫♫♫ Samedi 27 janvier, 21h00 L’Embobineuse 8€ + 2€ d’adhésion

SHABBA EXPRESS

Shabba radio

plateau radio + DJ set / Marseille

Web-média social de Marseille dédié à la promotion de la diversité culturelle, de l’expression artistique locale et du dialogue social, la radio Shabba va « s’asseoir à table avec les artistes présent.e.s ce soir là, pour se rencontrer, discuter et essayer de comprendre les trajectoires musicales, les métissages, les histoires des styles musicaux que l’on aura le plaisir d’écouter ». Shabba réalisera le podcast du prochain épisode de ‘Sabir’, un « projet de documentation des musiques traditionnelles en Méditerranée et de leurs migrations, une odyssée musicale sur une mer où les échanges permanents donnent naissances à de curieuses ramifications aux racines profondes. »

https://shabba-radio.radioweb.com

Sînurbaz

percussions traditionnelles kurdes / Marseille

Sînurbaz (sans frontières en kurde) joue une musique « entre soupir nostalgique et transe ascensionnelle » avec comme instruments le duduk arménien, le saz, le tanbur et des percussions traditionnelles kurdes (Daf). Le nombre de musiciens varie et nous aurons sûrement quatre musiciens sur scène, le temps d’un soir…

https://dewrana-def.com/

Clameurs+ Julie Lobato

oud, contrebasse & percussions arrangées / Marseille

Clameurs est formé par Sarah Procissi, joueuse de oud et compositrice & JC Bournine, contrebassiste (Merakhaazan). Le duo qui a fait une résidence chez nous en novembre et joue d’habitude électrique, jouera cette fois en acoustique avec Julie Lobato, percussioniste, chanteuse et voyageuse, compagnonne de Sarah dans leur projet de musiques traditionnelles Mazhar, fraîchement installée sur Marseille. Pot-pourri des morceaux de Clameurs et surprises savoureuses, aux arômes de la Méditerranée.

https://clameurs.bandcamp.com/album/clameurs

21h

8€ + 2€ adh

_____________________________________________________________

