Faune / Chute Libre L’Embobineuse Marseille, mercredi 17 janvier 2024.

Faune / Chute Libre ♫♫♫ Mercredi 17 janvier, 20h00 L’Embobineuse 7€ + 2€ d’adhésion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-17T20:00:00+01:00 – 2024-01-17T23:30:00+01:00

Chute Libre

Cello/Voice/Transe_Acoustique/Sensitivevideo / Marseille / Berlin

Après plusieurs années passées à Berlin, Legrand & Balagué se sont récemment installés à Marseille, et donneront une première représentation à L’Embobineuse de leur nouveau projet « Chute Libre ».

Amélie Legrand est violoncelliste et compositrice. Elle est active au sein de différentes scènes musicales, noise, rock, musiques traditionnelles, improvisation libre et la composition de musiques de films. Elle travaille à l’exploration maximale du violoncelle et collabore avec de nombreux artistes et interprètes.

Michel Balagué est un artiste visuel et producteur de films qui vit entre Marseille et Berlin. Il a collaboré avec différents artistes et institutions artistiques tels que Cyprien Gaillard, Tarek Atoui, Barbara Wagner & Benjamin de Burca et a fondé le LaborBerlin pour la pratique du film super 8 et 16mm. Pour « Chute Libre », il réalise des visuels qui viennent amplifier la musique d’Amélie Legrand, créant ainsi une expérience immersive.

https://amelielegrand.jimdofree.com/solo-live-project/

Faune

Traditionnel Xpe folk / La Nòvia,

Standard InFi et Animal Biscuit / Le Puy, France

Faune, c’est un duo du collectif La Nòvia avec Guilhem Lacroux (guitare, lap steel, pédalier d’orgue) que l’on retrouve dans La Tène et Tanz Mein Herz notamment et Jacques Puech (voix, cabrette, harmonium) également dans La Tène et Sourdurent. Faune travaille à interpréter des chansons de traditions orales issus de collectages du Massif Central.

» Il est question de chansons, de chansons de vies. Chacun raconte son épopée extraordinaire, pleure son amour disparu, se réjouit de revoir les oiseaux au printemps. Les histoires s’étirent comme chats au soleil ou se densifient comme la pierre, toujours avançant, laissant de côté les chemins trop usités. Sur l’autre rive, chacun embarque dans une histoire inconnue qui ne peut être que la sienne. » La Novia

https://www.la-novia.fr/faune.php

https://la-novia.bandcamp.com/album/faune-2

