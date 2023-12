Le Chant du Cygne #2 L’Embobineuse Marseille, 15 décembre 2023 18:00, Marseille.

Le Chant du Cygne #2 Vendredi 15 décembre, 19h00 L’Embobineuse

Le Chant du Cygne / Le Cri du Poulet c’est 2 soirées qui commencent à 19h par le même spectacle de marionnettes / théâtre d’ombres / reprise punk RSA d’Alice au Pays des merveilles. La jauge est réduite pour ça, car le décor prend la moitié de la salle ! Donc réservez absolument en envoyant un mail à com [at] lembobineuse.biz . Ensuite vous pouvez rester car il y aura à manger prix libre, et on ouvrira comme d’hab la salle au reste du monde à 21h pour des soirées concerts le mercredi, et lives électroniques et boum le 15. Le tout prix libre responsable, soutien à la Legal Team le 13 et à l’Embo le 15.

« Une Alice une, schizophrène unique multiple. L’Alice personnage comédienne marionnette et ses ombres. La Lys Ulysse qui construit son corps sur les restes des diktats, sur les lettres, la musique et l’asphalte, qui retourne son sexe pour y voir une cathédrale et y rencontrer le pape, qui se raconte des histoires la nuit pour oublier pôle emploi, s’envole en ballon au dessus des armées assiégeantes, et se bouche les oreilles pour ne pas entendre les sirènes, bleues, qui hurlent la nuit sous sa fenêtre. » Prenant le contrepied du conte, Alice se retrouve dans un monde où l’étrangeté, le rêve et l’absurde atterrissent dans une réalité très matérielle dont on voit les ficelles. L’univers fantasmagorique s’y cogne à Pôle Emploi, les marionnettes rebelles aux humains acides et les musiques passent du gamelan au punk harcore.

https://vimeo.com/764844684

A 21H, on ouvre en grand la salle pour une soirée boum de NXXL !

Six Carré

Tambours de batterie & machines grésillantes

https://vimeo.com/864788611

@six_carre

Aki Gratte-Ciel

DJ set bien gratiné en topping.

https://soundcloud.com/akiyamouridis

On vous réserve un live surprise bien acide des fonds marins

La pièce de théâtre et les concerts sont à prix libre responsabilisant, en soutien à l’Embo qui a besoin de sous ; et toujours 2€ l’adhésion de sept. 2023 à sept. 2024

www.lembobineuse.biz

Le mercredi 13 décembre, ne ratez le Chant des Cygnes pt. I : même spectacle puis concerts de Js. Donny Xtended & Toru.

https://fb.me/e/1JeC1hjvw

_____________________________________________________________

