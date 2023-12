ELASTIC MASTICATION PERCUSSION L’Embobineuse Marseille, 9 décembre 2023 20:00, Marseille.

ELASTIC MASTICATION PERCUSSION Samedi 9 décembre, 21h00 L’Embobineuse 8€ + 2 d’adhésion

Elastic Systems

e-drum dance ↭ Nantes ↭

Attention choc esthétique : des playmobils qui jouent du Devo instrumental avec un Macbook Pro et une batterie électronique, il faut garder la surprise mais c’est tellement bon. Une expérience jouissive et libératoire. C’est la fête.

https://www.youtube.com/watch?v=QZZRCQlUYD0

Johan Mazé & Jihem Rita

percussions réincarnées ↭ FR

Un membre de France Sauvage, Elg et la chimie, Furax.

Ex-Lord Rectangle, ex-Cercle des Mallissmalistes, ex-Chausse Trappe, batteur activiste et mis en abyme touchant à toutes les électroniques, associé à un poète hurleur crépusculaire. Perché, percussif, cinématique.

https://johannmaze.bandcamp.com/album/autre-brousse

Gardeurs

transe bouche voix ↭ Die

Combo entre le champion du grelot Aymeric Hainaut, masticateur de SM58 et de bandes magnétiques, et de Kate Fletcher, compositrice de musique ancienne et violoncelliste en décrochage pour la shrutibox et les cris. Une transe sans âge organique et psychédélique.

https://gardeurs1.bandcamp.com/

21h – 8€ + 2 adh.

_____________________________________________________________

