OKVLT release party : Osilasi / Plein Soleil/ Désastre et Uwë Bolg Mercredi 15 novembre, 20h00 L’Embobineuse 7€ + 2€ d’adhésion

Le label OKVLT, pour l’une de ses dernières sorties, à le plaisir de vous convier à la release party de PHUEIN, le premier album vinyle du duo Osilasi. Au programme, un peu de scéno, de disques, beaucoup de fumée et de musique.

rites folk xp / Okvlt / Bruxelles

Léa et Célia, installées à Bruxelles, sont des artistes expérimentales innovantes, Elles aiment détourner et augmenter leurs instruments pour amplifier les possibles sonores.

Ces deux ovnis font fructifier l’union entre les musiques traditionnelles et électroniques, Leurs outils dans cette quête sont la harpe, la batterie, la boite à bourdon, des percussions, la voix et des effets électroniques.

Ne se reposant sur aucun folklore, elles cherchent l’essence du souffle des musiques folkloriques, sans les détériorer. En découle une expérience trans-versale, touchante et immédiate.

