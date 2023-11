ERROR REDUX L’Embobineuse Marseille, 11 novembre 2023, Marseille.

ERROR REDUX Samedi 11 novembre, 21h00 L’Embobineuse 7€ + 2€ d’adhésion

GUAYABO (LIVE)

Guayabo propose de transformer l’image du DJ pour faire évoluer les idées reçues du public, et ainsi redonner une place de choix à ces musiciens de machines, de vinyles, de câbles et de branchements multiples.

Aux racines musicales de la cumbia, à la trap ; de l’afrobeat à la techno joué sur sampler et clavier.

Des morceaux cosmopolites et débridés puisés dans les cultures traditionnelles et la culture de la techno du monde d’hier et d’aujourd’hui.

Énigmatique, Guayabo vous emmène dans un univers coloré, enivrant, métissé.

Laissez-vous enivrer par La Baronesa alias Guayabo, participez à un lâcher prise général.

SHURRICANE

La polyphonie est orchestrale :

dreamcore dnb neo femdom ;

Pour éprouver les sens par le cinéma

du réel via des fictions renouvelables.

SC : https://soundcloud.com/hong-so

MXC : https://www.mixcloud.com/hong-so/2046/

B2B

NICK LABAQUE

Percussions, basses, onirisme & violence expérimentale.

SC : https://soundcloud.com/depressionmondaine

IG : https://www.instagram.com/nick.labaque

BERNADETTE SUBARU

Bernadette Subaru (il/elle) est un·e jeune fem barbu·e français·e qui affirme avoir été témoin de dix-huit apparitions de la Verge à la grotte de Lourdes, sans compter toutes celles qu’il/elle a vu à l’Aire de la Pomme à Marseille.

À la fois saint·e et pêcheuresse, Bernadette Subaru n’a qu’une religion : les gros sons de tarl0uz3 et les bonnes doses de beats. Ses vibes postclub et ses remixes énervés de pop issue de la culture p3dé3 lui permettent de transformer les soirées dans lesquelles il/elle mixe en messes humides et agitées.

DJ du collectif ERROR.tpg, Bernadette est aussi le/la graphiste du crew, sous son vrai nom Gaël Lapasset.

SC + IG : https://linktr.ee/bernadette.subaru

GUIPOL

Cardio, turbo, hard and raw : pas question de baisser l’intensité du training. Avec Guipol, coach sport déter officiel du crew, c’est chaud mood et sales tracks : LA burning session qu’il te faut. Tu transpires ? T’en peux plus ? Très bien ! C’est que ça marche ! N’oublie pas de gober ta dose d’Arnica 9CH après la séance.

SC : https://soundcloud.com/guipol-gpl

IG : https://www.instagram.com/guipol.gpl/

️ Entrée 7€ + 2€ d’adhésion à l’Embobineuse ️

L’adhésion est OBLIGATOIRE si tu n’es pas passé·e à l’Embobineuse depuis début septembre.

Soirée ouverte à toustes, priorité aux minorités raciales/de genre/sexuelles/sociales/etc. et leurs copaines allié·e·s.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T21:00:00+01:00 – 2023-11-12T02:00:00+01:00

