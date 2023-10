Das Kinn / Hypeculte / Die Verlierer / EYE Dj’s L’Embobineuse Marseille, 2 novembre 2023, Marseille.

Das Kinn / Hypeculte / Die Verlierer / EYE Dj's Jeudi 2 novembre, 21h00 L'Embobineuse

Das Kinn

Dog Wave/ Francfort/ Mangel

Das Kinn c’est le chien du wagenburg, éclatant sous Monster ses machines, caressant l’œil torve et la bouche en chœurs les synthés digitaux de la fin des 80’s, ambiance manif en caddie dans les fumigènes. D.A.F. de la fin du monde, tout aussi excité mais divisé par deux, il sort un album sur le label berlinois Mangel, qui monte les pentes escarpées du post-punk plus ou moins électronique – en tout cas à double tranchant – dans une radicalité toute politique. Il joue aussi en duo dans Les Trucs, version chorégraphiée et plus polyrythmique, moins directe aussi, de sa verve germanique.

[https://youtu.be/v0i1V7cbxVU?si=o5hKXGMN_28ii0P](https://youtu.be/v0i1V7cbxVU?si=o5hKXGMN_28ii0P)_

https://mangelrecords.bandcamp.com/album/die-kanten

Hypeculte

Minimal Disco/ Genève/ Bongo Joe

Simone, guitariste de Massicot, à la batterie, et Vincent d’Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp à la contrebasse : krautrock bizarroïde aux textures organiques et aux voix martiales. Un minimalisme post-industriel taillé pour la transe, quadrillé par un kick droit aux tambours prédiscoïdes.

https://hyperculte.bandcamp.com/album/massif-occidental

Die Verlierer

Post-Punk NDW/ berlin/ Mangel

Quartet bien en vue en germanie qui la joue comme en 78: urgence punk et structures expéditives, rage sans frontières et sobriété fiévreuse empéguée dans la bière et la cigarettes. Signés chez Mangel aussi, ça coule de source. Attention grand frisson true rock.

https://mangelrecords.bandcamp.com/album/die-verlierer

EYE Dj’s

Brest/ Knekelhuis

Revenue des limbes avec son 4è album « Honolulu/Saigon » paru chez Knekelhuis (Job Sifre, Reymour, Violent Quand On Aime…) et composé d’archives et d’inédits, elle fait une (première ?) réapparition expresse en selecta de tubes obscurs et abrasifs.

https://knekelhuis.bandcamp.com/album/honolulu-saigon

2023-11-02T21:00:00+01:00 – 2023-11-03T02:00:00+01:00

