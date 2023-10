Magrava / Manoir Molle / Matthieu Fuentes / Panoptique selecteur L’Embobineuse Marseille, 20 octobre 2023, Marseille.

Magrava / Manoir Molle / Matthieu Fuentes / Panoptique selecteur Vendredi 20 octobre, 21h00 L'Embobineuse

Magrava

mâchicoulis // wv sorcerer//Grenoble

Sur le label WV Sorcerer on trouve des pépites noires du monde entier. Celle-là vient d’ici, plus ou moins, mais semble émerger d’un gouffre. Y pénétrer est une expérience physique et mentale : aussi physiquement massante que Sunn o))), aussi mentalement libératoire que Sun Ra. On pense garder ses repères batterie-guitare, mais c’est un trou noir et la chute est vertigineuse.

https://wvsorcerer.bandcamp.com/album/–4

https://www.youtube.com/watch?v=bzGbWt6t3ag

Manoir Molle

medieval PC music // Cudighi Records // Marseille

Manoir Molle savonne la planche glissante de la computer music avec un flegme mérovingien ; ses compositions pourraient évoquer une musique baroque jouée par une IA sur Windows 7. On apprécie le geste d’autant plus que ça glisse, joliment dans les oreilles, ces simulations de guitare sèche, sans effet de manche, ces hautbois joués par des PNJ, ces clavecins AZERTY. Pas d’abus dans la forme, le parti pris est simple et drôlatique, le calme est princier, la musique est uchronique.

Matthieu Fuentes

extrême onction electroacoustique

Moremars // Marseille

Panoptique selecteur

disques en fonte // Simple Music Experience // Marseille

2023-10-20T21:00:00+02:00 – 2023-10-21T02:00:00+02:00