No Tongues / Raymonde / Petit Vacarme / DJ Dark Ganja Samedi 14 octobre, 21h00 L’Embobineuse 7€ + 2€ d’adhésion

No Tongues

-jazz dub lévitant ∫ Ormo ∫ Nantes-

Quartet français de musique instrumentale de pointe entre jazz, mashup lettriste et transes sous effets aux efforts rendus dans une trilogie de disques hallucinés sur le label nantais Ormo : ‘Les Voies du Monde’ (2018) ‘Les voies de L’Oyapock’ (2020) et ‘Ici’ (2022). On ouvre le coffre à objets sur le plancher d’une sous-folk ancienne : « le son de la bruine sur le velux, un feu de printemps à la Caillère, les carillons du jardin cinéraire du Bono, le bipbip du téléphone paw patrol, un joggeur, un robinet, les abeilles de Patrick, le four avant la pizza, un tgv, des voix d’enfants, une ponceuse à bande, les gouttes polyrythmiques d’un pull qui s’égoutte… ». Mystère et chemises repassées, futurs recomposés et présents improvisés dans la fumée du club d’un film de Melville.

Raymonde

-cassette techno ninja ∫ Third Type Tapes ∫ Loire-

Thibault de Raymond, musicien entiché de quadriphonie (cf. Raymonde IV), fondateur du label Mus Joutra sur lequel on retouve Rio Azul, Bravo Tounky, Julie Fossaert (…). Tantôt jouant du semi-letfield aux voix humaines lointaines et délayées dans une laque tribe, pleine de brousse et de brume, tantôt à califourchon dans des projets noises-minimales tels que « 乃​٥​乃 // ️ », ou de digital hand-percussion comme dans son album Yeepee. Dans des efforts propres à l’ouverture de terrains minés et à la manipulation cassette, étrange et insistante, se trouve la danse.

Petit Vacarme

-percussion maître zen ∫ Marseille-

Dark Ganja

-dj set ganjénéraliste ∫ Marseille –

2023-10-14T21:00:00+02:00 – 2023-10-15T02:00:00+02:00

