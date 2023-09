Rien Virgule / Dada Rose / Diane Barbé L’Embobineuse Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Rien Virgule / Dada Rose / Diane Barbé L’Embobineuse Marseille, 8 octobre 2023, Marseille. Rien Virgule / Dada Rose / Diane Barbé Dimanche 8 octobre, 19h00 L’Embobineuse 7€ + adhésion Rien Virgule

/ nouveaux chants de crypte ,,, La République des Granges

Dada Rose

/ jazz aérien ,,, Nice

Diane Barbé

/ bioacoustique sur canopée ,,, Berlin

Loïs Lazur DJ

/ interplateau interpercussif ,,, Mars

Ouverture des portes 19h

Debut des concerts 20h

Restoration jardinée par Tacosympa

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ L’Embobineuse 11 Boulevard Bouès, 13003 Marseille Marseille 13003 Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/l-embobineuse/evenements/rien-virgule-dada-rose-diane-barbe-1 »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-08T19:00:00+02:00 – 2023-10-08T23:59:00+02:00

2023-10-08T19:00:00+02:00 – 2023-10-08T23:59:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu L'Embobineuse Adresse 11 Boulevard Bouès, 13003 Marseille Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville L'Embobineuse Marseille latitude longitude 43.311271;5.383129

L'Embobineuse Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/