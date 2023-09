Comfort / Divide & Dissolve / Bail Précaire L’Embobineuse Marseille, 22 septembre 2023, Marseille.

Comfort

riot no wave hip hop // Glasgow

Duo adelphe à fort potentiel jumparound sur le thème batterie / chant, rap révolté sur le front des libertés de genre et du gros fun dans les basses électroniques. Que dire de plus, meilleur live de cette année ? La danse, le punk, le hip, le hop, la fête.

Divide & Dissolve

feminist soundtrack doom // Australie

Autre duo défiant toute concurrence dans une niche inexistante – une narration instrumentale alternant ambiances néo-classiques enfumées et grandes chutes percussives au ralenti, dramaturgie toute en finesse et impacts de drones, lumières saturées, guitares de flanc de falaise qui s’effritent et s’écrasent dans l’océan. Super premier degré.

Bail Précaire

DJ set // Mars

Dernier duo reconnu par les imprimeur·euses du mercredi rue E. Rostand, les habitué·es du Treuil et les poètes perdu·es dans la vague technoïde. Une sauce à danser avec pour ingrédients randomisés : la techno musique, le post-punk, le dancehall et la grosse pop.

L'Embobineuse 11 Boulevard Bouès, 13003 Marseille Marseille 13003 Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

