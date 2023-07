BIG BRAVE / BÂTIMENT / HEMENE L’Embobineuse Marseille, 12 septembre 2023, Marseille.

BIG BRAVE / BÂTIMENT / HEMENE Mardi 12 septembre, 20h00 L’Embobineuse

Bruits Confus, en co-prod avec l’Embobineuse présentent :

l’excellent groupe Canadien Big ‡ Brave pour la première fois à Marseille !

BIG ‡ BRAVE (post-doom – Montreal, Canada)

https://bigbravesl.bandcamp.com/

https://www.youtube.com/watch?v=ft79GvQUuOg

Issus de la riche scène de Montreal, Big ‡ Brave réinvente la définition des sonorités lourdes, en manipulant des paysages électriques épurés, faits de doom et de drones ponctués d’attaques nerveuses. Une densité sonore profonde sur laquelle nage la voix de Robin Wattie. Leur collaboration avec The Body, Leaving None But Small Birds (Thrill Jockey, 2021) et leurs deux derniers albums Vital (Southern Lord, 2021) et Nature Morte (Thrill Jockey, 2023), sont des monuments du genre.

BÂTIMENT (post-hardcore – Marseille)

https://batimentband.bandcamp.com/

https://www.youtube.com/watch?v=_NpdXpL2AXY…

Groupe post-hardcore de Marseille avec des vétérans de la scène (Gantz, Ran, Salo, Curtiss, Dandaure), Bâtiment joue une musique quelque part entre These Arms Are Snakes, At The Drive-In, Dazzling Killmen, Fugazi, alternant des parties puissantes et syncopées avec des passages plus vaporeux et noise.

Depuis sa formation en 2022, Bâtiment a déjà pas mal tourné, en France, en Espagne et en Suisse, et déploie toute son intensité en live.

HEMENE (power ambiant – Marseille)

https://hemene.bandcamp.com/

Projet solo ambient indus de Manuel Neyssensas de Manu’s Milk, Indykush, Carivari, Dissident, dans lequel il explore une facette plus sombre, planante, parfois inquiétante, en travaillant les textures, les drones et les bruits, pour vous faire passer de dance à cauchemars en quelques instants.

_____________________________________________________________

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-12T20:00:00+02:00 – 2023-09-12T23:59:00+02:00

