Cet évènement est passé Concert de soutien à la DAR L’Embobineuse Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Concert de soutien à la DAR L’Embobineuse Marseille, 1 septembre 2023, Marseille. Concert de soutien à la DAR Vendredi 1 septembre, 21h00 L’Embobineuse Prix libre + adhésion annuelle 2€ Retour de stop, On redémarre la saison avec des petits coups de pouce, pour que la DAR se rachète. Ramènes tes petits potes, levez des pépettes, on remonte dans la caisse avec: -Rosario Veneno (Performance)

https://www.instagram.com/rosario.veneno/?hl=en

https://filmfreeway.com/RosarioVeneno

-Focon (Solo post new-wave DIY)

https://focon.bandcamp.com/album/secr-tefrech

-Samantha John Samantha (Live techno acid)

-Deperche mode (DJ set rave acid techno) Vijing Torotoro_VJ Abel de mai x slutfragile Plus d’infos sur l’achat et

le lien pour la cagnotte en ligne :

https://www.helloasso.com/associations/nebien/collectes/pour-que-vive-la-dar-achetons-la SOIRÉE PRIX LIBRE

Nouvelle année :

2€ d’Adhésion obligée

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ L’Embobineuse 11 Boulevard Bouès, 13003 Marseille Marseille 13003 Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 100, « description »: « Instagram photos and videos », « html »: « « , « type »: « rich », « title »: « Instagram (@rosario.veneno) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/363311670_190178007377058_4657177934812116472_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100&_nc_cat=109&ccb=1-7&_nc_sid=8ae9d6&_nc_ohc=yQXyYZlXnsIAX85lc_i&_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com&oh=00_AfA9tai74obdBqNmPtGADW53BRa0f5TwxkrvnBSrR9PiiA&oe=64F38BFF », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/rosario.veneno/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100}, « link »: « https://www.instagram.com/rosario.veneno/?hl=en »}, {« link »: « https://filmfreeway.com/RosarioVeneno »}, {« link »: « https://focon.bandcamp.com/album/secr-tefrech »}, {« link »: « https://www.helloasso.com/associations/nebien/collectes/pour-que-vive-la-dar-achetons-la »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-01T21:00:00+02:00 – 2023-09-02T02:30:00+02:00

2023-09-01T21:00:00+02:00 – 2023-09-02T02:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu L'Embobineuse Adresse 11 Boulevard Bouès, 13003 Marseille Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville L'Embobineuse Marseille latitude longitude 43.311271;5.383129

L'Embobineuse Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/