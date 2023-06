FIASCO / AR✢KER , W/ BRUIT CONFUS L’Embobineuse Marseille, 9 juin 2023, Marseille.

FIASCO / AR✢KER , W/ BRUIT CONFUS Vendredi 9 juin, 21h00 L’Embobineuse 7€ + 2€ d’adhésion annuelle

✻ Sur une co-organisation avec les comrades de Bruits Confus, ce vendredi à l’Embo ✻ avec…

Fiasco

(No-Wave/Punk)

»Il faut rire aujourd’hui et jusqu’au bout ! Il faut rire aujourd’hui et jusqu’au bout », voici un cri porté par Clémence Pantaignan comme une incantation envers son public. Au centre du groupe Fiasco, celle-ci impulse par sa voix, son corps et ses solos de guitare, une tension folle que ces 4 compères entretiennent sans relâche et sans discontinuité. Issu de la scène rock, jazz et musiques improvisées de la région Paloise, depuis plus de 20 ans, les musiciens s’en donnent à cœur joie pour déployer une transe électrique, surréaliste et obstinée, mêlant tambours augmentés de beats électro, guitares psychédéliques en stéréophonie, synthétiseurs rétro–futuristes. De la poésie dadaïste des textes, au tranchant punk rock de la musique, le groupe glisse vers l’énergie des jeux du cirque. Et comme des Romains, nous n’aspirons qu’à rejoindre l’arène. Alors communions ensemble et avec eux sous l’emprise de la « grande prêtresse » !

Ar Ker

(batterie augmentée/ Lyon)

Batteur au jeu rugueux et singulier, il mène de front le label Carton Records et des projets engagés tels que Ar Ker, Parquet ou Horns. Il y travaille différentes installations de diffusion, d’amplification ou de systèmes électroniques. Il travaille sur la répétition, les empilements, les superpositions, la distorsion du temps, les différences d’échelles et de perception. Il a participé à plus d’une trentaine de disques (en solo ou sideman) sur Carton Records, Coax Records, Drugstore Malone, Discobole Records, Ayler Records, BMC, EMI… Il accompagne également, Vincent Courtois, Fredérik Galliay, Joce Mienniel.

Infos paiements ☛ Cash/ Cb sur place ☛ Entrée : 7 euros. Adhésion : 2 euros.

✻ Sur une co-organisation avec les comrades de Bruits Confus, ce vendredi à l’Embo ✻ avec…

Fiasco

(No-Wave/Punk)

»Il faut rire aujourd’hui et jusqu’au bout ! Il faut rire aujourd’hui et jusqu’au bout », voici un cri porté par Clémence Pantaignan comme une incantation envers son public. Au centre du groupe Fiasco, celle-ci impulse par sa voix, son corps et ses solos de guitare, une tension folle que ces 4 compères entretiennent sans relâche et sans discontinuité. Issu de la scène rock, jazz et musiques improvisées de la région Paloise, depuis plus de 20 ans, les musiciens s’en donnent à cœur joie pour déployer une transe électrique, surréaliste et obstinée, mêlant tambours augmentés de beats électro, guitares psychédéliques en stéréophonie, synthétiseurs rétro–futuristes. De la poésie dadaïste des textes, au tranchant punk rock de la musique, le groupe glisse vers l’énergie des jeux du cirque. Et comme des Romains, nous n’aspirons qu’à rejoindre l’arène. Alors communions ensemble et avec eux sous l’emprise de la « grande prêtresse » !

Ar Ker

(batterie augmentée/ Lyon)

Batteur au jeu rugueux et singulier, il mène de front le label Carton Records et des projets engagés tels que Ar Ker, Parquet ou Horns. Il y travaille différentes installations de diffusion, d’amplification ou de systèmes électroniques. Il travaille sur la répétition, les empilements, les superpositions, la distorsion du temps, les différences d’échelles et de perception. Il a participé à plus d’une trentaine de disques (en solo ou sideman) sur Carton Records, Coax Records, Drugstore Malone, Discobole Records, Ayler Records, BMC, EMI… Il accompagne également, Vincent Courtois, Fredérik Galliay, Joce Mienniel.

Infos paiements ☛ Cash/ Cb sur place ☛ Entrée : 7 euros. Adhésion : 2 euros.

https://www.helloasso.com/associations/l-embobineuse/evenements/fiasco-ar-ker

L’Embobineuse 11 Boulevard Bouès, 13003 Marseille Marseille 13003 Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/l-embobineuse/evenements/fiasco-ar-ker »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/l-embobineuse/evenements/fiasco-ar-ker »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-09T21:00:00+02:00 – 2023-06-10T02:00:00+02:00

2023-06-09T21:00:00+02:00 – 2023-06-10T02:00:00+02:00