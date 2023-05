UNSANE / IDIOPATHIQUE L’Embobineuse, 30 mai 2023, Marseille.

UNSANE / IDIOPATHIQUE Mardi 30 mai, 21h00 L’Embobineuse 10€ + 2€ d’adhésion

Unsane

noise punk / Matador / NYC

Le grand retour des tranchants Unsane avec un nouveau line up autour du guitariste et chanteur originel Chris Spencer, et une série de concerts centrés autour du premier album du groupe sur Lamb Unlimited en 1989, « Improvised Munitions ». Aux origines donc, pour celleux qui voudraient savoir comment ça sonnait au CBGB’s, ce qui a séduit le label Matador à l’époque, et comment les prémices du grunge aux angles dissonants d’un proto-post-hardcore jamais égalé ont été abreuvés au jus de caniveau du New-York encore dépérissant des années 1980.

https://unsane.bandcamp.com/album/improvised-munitions-demo?from=embed

https://www.youtube.com/watch?v=ilX0fQQuXYU

Idiopathique

hardcore carburant / Mars

Superband marseillais qui mixe hardcore punk de squat, bidouilles de noiseux, rythmiques grind/sludge et basses rampantes dans des plans kaléidoscopiques que ne renieraient pas An Albatross et une urgence désespérée qui râcle le bitûme de la Plaine les jours de grand vent.

https://idiopathique.bandcamp.com/album/idiopathique-2?from=embed

Ouverture des portes 21H — PAF 10 euros + 2 euros d’adhésion– (CASH/CB sur place).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-30T21:00:00+02:00 – 2023-05-31T02:00:00+02:00

