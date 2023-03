POISON ANNA + VERA DI LECCE + LOW LOV L’Embobineuse, 25 mars 2023, Marseille.

POISON ANNA + VERA DI LECCE + LOW LOV Samedi 25 mars, 21h00 L’Embobineuse 8€ + adhésion

À l’occasion de la sortie simultanée de deux albums sur le label expérimental marseillais — 6 x CHORAL VI, une compilation de remixes & GODIVA, nouvel opus de Nicolas Jacquot — nous vous invitons à une célébration en grande pompe avec un line-up fait d’artistes de la compil et d’une invitée spéciale, à découvrir absolument ¡¡!! Join us

21:00 : ouverture des portes

8€ + adhésion

>préventes:

https://www.helloasso.com/associations/l-embobineuse/evenements/paravision-release-party

~ LOW LOV (holy trap, Paris)

Artiste transdisciplinaire et musicienne, Low Lov nous invite à ouvrir les portes d’une sphère holistique. Les chants, les sculptures, les instruments, les plantes et les colliers protecteurs coexistent dans un environnement immersif et poétique. Au sein de cette cosmogonie se trouve un véritable monde onirique et organique. Il s’agit de renouer avec notre instinct : vivre une expérience sensorielle pour se laisser traverser par l’appel du sacré. Low Lov nous présente une musique éclectique et spirituelle aux infuences trip pop, trap et chants sacrés.

https://www.youtube.com/watch?v=JdsyQP8YIJQ

~ VERA DI LECCE (ritual pop, Rome)

Vera est une chanteuse, productrice et performeuse italienne qui a démarré sa carrière solo en 2012. Si sa première approche était faite de loops brutes de guitare mélangées à sa voix scintillante, petit à petit les outils digitaux ont ouvert sa palette en créant une musique plus produite, sans pour autant renier la part expérimentale et la haute énergie qui se dégage de sa musique et de ses shows. Originaire des Pouilles, région du sud de l’Italie, l’influence des chants, des percussions, des rites traditionnels marquent aussi profondément sa musique à vocation rassembleuse et cathartique. Son dernier album « Altar of Love » est sorti chez Manimal Vinyl (US) et Niafunken (IT).

https://www.youtube.com/watch?v=NKBebZBNEI0

~ POISON ANNA (dance elixir, Londres)

Tchéco-anglaise de 23 ans qui vient de la mode et de la danse libre qu’elle étudie à Londres, elle collabore fortuitement avec A$AP Rocky en 2018 et se retrouve propulsée à la croisée des scènes pop, trip hop et expérimentale de Londres, se rapprochant de Dean Blunt qui devient un collaborateur régulier. Elle dirige ses propres clips où la nature et la danse occupent une place prépondérante, NTS sort sa première mixtape EXCELSiA et les promesses d’une envolée rapide dans la stratosphère s’accumulent.

https://www.youtube.com/watch?v=y2y7s1TGHzM

* MERCH dispo sur place à prix

https://www.lembobineuse.biz/events/2023/03/25/poison-anna-vera-di-lecce-low-lov

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T21:00:00+01:00 – 2023-03-26T00:30:00+01:00

Photo cover : Rémi Luc Affiches A3 réalisées par Mars Riso Club