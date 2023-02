ESPECES DE BOUCS L’Embobineuse, 6 mars 2023, Marseille.

ESPECES DE BOUCS 6 – 28 mars L’Embobineuse

Action entrant dans le catalogue des actions éducatives du Département 13 / PASS CULTURE / tarif sur demande

Action de sensibilisation et de prévention contre la violence en milieu scolaire handicap moteur;handicap intellectuel;handicap psychique mi;ii;pi

L’Embobineuse 11 boulevard Bouès 13003 MARSEILLE 3e Arrondissement Marseille 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’action Espèces de boucs, lecture spectaculaire, permet la sensibilisation et la prévention des comportements d’exclusion et de stigmatisation dans un cadre non stigmatisant par le développement de l’imagination et la créativité.

Cette action a reçu le label Unesco Camp des Milles. Elle peut accompagner une visite au Camp des Milles sur un travail de sensibilisation aux discriminations et de lutte contre le racisme. Elle permet aussi un travail de sensibilisation aux nouveaux médias et à la création de bouc émissaire sur les réseaux sociaux.

Cette action permet aux adolescent·e·s d’expérimenter par le jeu de l’écriture et du théâtre les différentes manières d’être en lien et de penser le monde. L’action Espèces de Boucs sensibilise les jeunes aux mécanismes qui peuvent les amener à créer des boucs émissaires et/ou à être désigné·e·s comme tel.

Objectifs :

– créer un espace de dialogue dans un cadre non stigmatisant autour des phénomènes de violences

– apporter une réflexion citoyenne sur les enjeux du vivre ensemble

– faire émerger une parole individuelle et collective par le développement de l’imagination et de l’humour comme possibilité de dépasser les non-dits et les tensions.

Cette action répond aux besoins urgents de faire cheminer les adolescent·e·s dans les notions essentielles que sont la citoyenneté, l’autonomie de pensée, le vivre ensemble.

Déroulé de l’action

Une lecture théâtralisée, menée par deux comédien·ne·s texte littéraire dans lequel un personnage est désigné (ou se désigne) comme bouc émissaire :

Le chameau, le lion, le léopard, le corbeau et le chacal de Bidpaï – Société et Bouc émissaire

Une lecture théâtralisée d’un conte du fabuliste indien qui inspira Esope et Jean de la Fontaine pour leurs fables animalières. Une fable vieille de plus de 2200 ans, revisitée par Ramsay Wood, auteur contemporain, pleine de poésie et d’intelligence, pour s’interroger sur le sacri ce d’un bouc émissaire dans une société hiérarchisée.

Les comédien·e·s apporteront ensuite un éclairage culturel, sociologique et historique sur le bouc émissaire et le sacrifice d’un bouc émissaire. Il sera aussi question de l’analyse anthropologique de René Girard sur la violence et le sacré et des mécanismes psychologiques qui les sous-tendent.

Forts de leurs expériences auprès des adolescent·e·s, les comédien·ne·s useront de leurs compétences créatives pour dédramatiser et interroger les jeunes sur ces questions sans pour autant moraliser ce thème.

Lecture seule ou suivie d’un atelier d’écriture mené par un·e auteur·e et/ou un·e comédien·ne :

Des exercices ludiques pour évoquer, réfléchir et s’exprimer sur le phénomène du bouc émissaire.

Des consignes simples pour délier la parole et l’imagination. Les élèves seront au fur et à mesure orientés vers une parole plus personnelle sur le thème. Il sera question de nommer les raisons qui motivent aujourd’hui le rejet d’une personne ou d’un groupe, avant de les transformer en peurs projetées collectivement et/ou individuellement.

Format de l’action

Format 2h :

2 heures d’intervention : Lecture théâtralisée suivie d’une discussion sur le mythe du bouc émissaire avec 2 comédien·ne·s

Format 4h :

4 heures d’intervention : Lecture théâtralisée suivie d’une discussion sur le mythe du bouc émissaire avec 2 comédien·ne·s (2 heures) suivie de l’atelier d’écriture (2 heures)



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-06T09:30:00+01:00

2023-03-28T15:30:00+02:00