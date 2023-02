Air LQD / Carivari / Harsh L’Embobineuse, 24 février 2023, Marseille.

Air LQD / Carivari / Harsh Vendredi 24 février, 21h00 L’Embobineuse

7€ + 2€ d’adhésion

♫♫♫

AIR LQD

Booking : booking@unknownprecept.com . 11/11/22 – Brasserie Communale – Marseille 01/07/22 – Blockhaus DY10 – Nantes 03/06/22 – with Abdullah Miniawy – La Station – Paris 28/05/22 – Shakirail -



https://www.youtube.com/watch?v=1IZM1_KFF_w https://soundcloud.com/air-liquide-1 ⑇ CARIVARI ⑇

(Grindustrial / Roquebrune-Mars / No Good To Anyone, Duality recs & Arsenic Solaris)

Un mélange entre Ministry et Full of Hell fait par des fans de Throbbing Gristle.

« Voilà un album qui doit faire plaisir aux éternels rebelles et grands hérauts des luttes sociales que sont Christian Estrosi et Eric Ciotti. » (New noise)

https://carivari.bandcamp.com/album/reset ⑇ HARSH ⑇

(Intense bruitisme libre / Mars)

Hervé BOGHOSSIAN : guitare électrique/modulations d’ampli/feedback

François ROSSI (Motto, Das Simple…) : batterie.

Créé en Janvier 2012, pas mal de concerts à Marseille 2012-2017, des concerts en trio avec Arnaud Paquotte de Maelstrom ou Erik Minkkinen de Sister Iodine, un album “Morne Plaine” sorti en Janvier 2014 sur RVBmusic. Le dernier concert date du 17 Mars 2017 à feu L’Asile 404, il s’agira donc de la reformation exceptionnelle du duo près de 6 ans après et le retour à l’Embobineuse!

https://rvbmusiclabel.bandcamp.com/album/harsh-morne-plaine

https://soundcloud.com/harsh_band

https://vimeo.com/52460810

https://www.youtube.com/watch?v=d9fS3EHRA2A

⑇ Sur notre site : https://www.lembobineuse.biz/…/24/air-lqd-carivari-harsh

⑇ Préviantes : https://www.helloasso.com/…/bruit-confus-present-air…

⑇ Artwork : Gaëtan Bizien

7€ + 2€ adh. 21h

