JOZEF VAN WISSEM / RADIO HITO L’Embobineuse, 12 décembre 2022, Marseille.

https://jozefvanwissem.bandcamp.com/…/nosferatu-the… http://www.jozefvanwissem.com/ ⑂ RADIO HITO ⑂

(synthé sampler voix / Kraak / Bxl)

Zen chante délicatement en italien sur des thèmes de piano et de synthétiseur tout aussi délicats, parfois accompagnée parcimonieusement par des invité·es. Le silence entre les notes, la voix blanche et frontale, c’est le son de la solitude, ou des retrouvailles. Avec un sampler, un synthé et un micro, c’est beau. Après un premier EP chez Midi Fish, le label romantique de TG Gondard qui sort une cassette par an, c’est au tour du lui aussi très picky label et festival flamand Kraak, qui avait participé à déterrer Bear Bones, Lay Low, Sleaford Mods ou YOR, de laisser éclore un Voce Lilla encore plus précieux et absolu.

https://radiohito.bandcamp.com/album/voce-lill

https://soundcloud.com/radiohito

https://youtu.be/t0RHw1QjOMw ⑂

www.lembobineuse.biz

Portes : 20h / Concerts : 21h !

10€ (jauge réduite!) + 2€ adh.

Préventes: https://www.helloasso.com/…/jozef-van-wissem-radio-hito

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-12T20:00:00+01:00

2022-12-12T23:30:00+01:00

