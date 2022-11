Christophe Clébard x Danse Musique Rhône Alpes x Tachycardie L’Embobineuse, 27 novembre 2022, Marseille.

Christophe Clébard x Danse Musique Rhône Alpes x Tachycardie Dimanche 27 novembre, 21h00 L’Embobineuse

7€

https://soundcloud.com/tachycardietachycardie

https://youtu.be/xWHba1fb9Dw https://tachycardie1.bandcamp.com/ Danse Musique Rhone alpes

(machine concassée/ Muraille music/ Auvergne)

Danse Musique Rhône Alpes = Lou de Deux Boules Vanille, développant ses saugrenues idées musicales les doigts sur des machines faites sur mesure, des cassettes et un séquenceur, le tout compressé dans le rouge pour plus d’impact, frustration-compassion, tension & relief. Un set improvisatoire invitant à la danse compulsive.

https://youtu.be/vYGi1Gbv3cY

https://dmra.bandcamp.com/album/potion-trouble Christophe Clébard

(colle wave / Syndicat des scorpions / Kakakids/ Bruxelles)

On ne présente plus David Starr a.k.a Chris Cleb, le crooner le plus saturé de l’Union Européenne, b(r)asé à B(r)uxelles et responsable de concerts mémorables (attention nudité probable). Reprise de D.A.F, paroles en français à fort accent italien, disco cradingue ou slow écorché vif, distortion à tous les étages, c’est parti pour la show.

https://christopheclebard.bandcamp.com/…/il-trionfo…

https://www.youtube.com/watch?v=PeucDGalsiM

Préventes : https://www.helloasso.com/…/christophe-clebard-dance…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-27T21:00:00+01:00

2022-11-28T02:00:00+01:00 Affiche : studio Box office

