Eᴄᴋᴏ Bᴀᴢᴢ ғᴇᴀᴛ. Sᴛɪʟʟ // SPMDJ // À Mᴏɪᴛɪᴇ́ Sᴏᴜʀᴅ L’Embobineuse, 19 novembre 2022, Marseille.

8€

♫♫♫

L'Embobineuse 11 Boulevard Bouès, 13003 Marseille Marseille 3e Arrondissement Marseille 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

À 34 ans, le MC ougandais Ecko Bazz promet un very bad trip en rappant la B.O de ses pires cauchemars. Repéré lors d'un open mic en 2018 par le label Nyege Nyege, qui marie des producteurs du monde entier au flow de MCs africains, le pionnier du grime ougandais rappe en luganda.



Album

https://hakunakulala.bandcamp.com/album/mmaso

https://still-pan.bandcamp.com/album/kikommando

Live

https://www.youtube.com/watch?v=LrIxJdJsBZg https://youtu.be/pkedpsw3LOYAlbumLive SPMDJ

(schizo scramble DJ set / Paris)

SPMDJ ou DJ Syndrome Prémenstruel

hoste l’émissions musicale et botanique « Heavea Syntax » avec Fatma Pneumonia sur LYL radio, ainsi que des shows hybridant dub, bass music déconstructiviste et bonne musique de digger sur Station Station et Rinse france. Elle ambiance aussi des soirées présentielles un peu partout depuis quelques années, préférant la surprise à la reprise, l’hybridation à l’exercice de style, le petit shaker aux gros chèchèque.

https://soundcloud.com/syndrome_premenstruel_spm

https://www.mixcloud.com/louise-bghs/stream/ À Moitié Sourd

(phonk K7 DJ / Mars)

À Moitié Sourd cache bien son jeu, gros digger de phonk et de Memphis trap, compilant ses morceaux préférés dans des mixtapes cassette qu’il refourgue sous le manteau. Ce sera une occasion en or d’écouter sa sélection de musique urbaine à forte haleine cannabinoïde et de toper quelques cassettes maison.

https://www.mixcloud.com/a_moitie_sourd/

Billetterie : https://www.helloasso.com/…/ecko-bazz-feat-still-spmdj…

