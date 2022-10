Èlg et la Chimie / Yes Indeed / Charlie O.S. / DJ Zoint Bip L’Embobineuse, 14 octobre 2022, Marseille.

8€ + 2€ adhésion 2022-2023

L'Embobineuse 11 Boulevard Bouès, 13003 Marseille Marseille 3e Arrondissement Marseille 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur



https://youtu.be/mxAg9DT7tfs www.lyl.live) — radio où Élg a eu un temps son émission co(s)mique expérimentale, Amiral Prose, un must-listen ! YES INDEED

[Sheffield (UK) / Bison ::: free crooning]

Pour accompagner ces joyeux drilles, une proposition exc-clou-zive venue d’outre-manche : un duo composé de Laurence Thompkins, qui participe au label Slip records (Mica Leva, Yeah You, Bass Clef…) et d’Otto Wilberg, bassiste d’Historically Fucked. Leur album « Rotten Luck » sort sur Bison, label relié à la scène expérimentale londonienne Café Oto. Il en ressort un sirop hallucinatoire qui rend émotif et un peu flingué, tendance crooning-sur-sample.

[Mars / Indian Redhead ::: chrysalide core]

Charlie O.S., aka Charlie Renel, aka Charlie Kun, s’asseoit par terre et loope boîte à rythme, guitare et synthé dans des courts fatras-mantras bruyants et fun. C’est également elle le papillon qui a dessiné l’affiche de cette soirée.

21h. 8€ + 2€ adhésion 2022-2023.

