SPELTERINI + CLAMEURS L’Embobineuse, 3 octobre 2022, Marseille.

SPELTERINI + CLAMEURS Lundi 3 octobre, 20h00 L’Embobineuse

L'Embobineuse 11 Boulevard Bouès, 13003 Marseille



CLAMEURS, Nice

Duo de cordes oud/contrebasse, empruntant à la musique du croissant comme au doom lancinant, Clameurs retravaille l’acoustique pour la transformer en masse sonore parfois familière, parfois aventureuse.

