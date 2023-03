Samedis Gourmands au Chai Doléris LEMBEYE Lembeye Catégories d’Évènement: Lembeye

Pyrénées-Atlantiques

2023-03-25 11:00:00 – 2023-03-25 12:30:00

Lembeye

Pyrénées-Atlantiques . Les rencontres gastronomiques se poursuivent entre les producteurs locaux et les vignerons de la Cave de Crouseilles. Ce samedi 25 sera riche de découvertes. Isabelle HAMEL s’est lancée dans la fabrication de pain d’épices ultra moelleux en bocal consigné. Elle nous les fera déguster en compagnie de de Jean-Michel BARBE apiculteur à Lannecaube.

Ils seront accompagnés par les Madiran et Pacherenc du Vic Bilh du Domaine d’Idernes servis par son propriétaire et viticulteur, André LAGRAVE d’Aurions-Idernes. Au plaisir de vous retrouver au Chai Doléris ! chaidoleris@crouseilles.fr +33 5 59 68 20 79 https://madiran-pacherenc.com/site/chai-doleris/ LEMBEYE 1 Route d’Escures Lembeye

