STAGE DE BUSHCRAFT SURVIE FAMILLE  

Moselle Lemberg . Nouvel évènement chez BBSA

Venez vivre une expérience en famille le temps d’une journée en famille.

Apprendre les fondamentaux à la survie avec vos enfants en forêt.

Faire du feu avec des techniques spécifiques, purifier de l’eau avec une technique de fortune, fabriquer votre abri et bien d’autres choses.

Le tarif comprend le face à face pédagogique, le prêt du matériel spécifique et la collation du midi.

Plus de renseignements par téléphone /Facebook / site internet. Règlement par chèque ou en espèces. +33 6 74 56 31 53 https://bitcherlandsurvivaladventure.com/ Benoît Perez

