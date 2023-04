ATELIER DÉCOUVERTE – SURVIE EN FAMILLE Lemberg Lemberg Catégories d’Évènement: Lemberg

Moselle

8 rue des jardins Lemberg Moselle

2023-04-15 08:00:00 – 2023-04-15 17:00:00

Moselle Lemberg . Venez découvrir les fondamentaux de la survie le temps d’une journée complète en famille.

Activité situé dans la région de Lemberg, repas du midi ainsi que le matériel spécifique fourni.

Réservation nécessaire, nombre de place limité à 20 personnes maximum par journée.

Réservations au 06 74 56 31 53. +33 6 74 56 31 53 https://bitcherlandsurvivaladventure.com/

