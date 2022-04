Lembe Lokk “La Femme Pavillon” Le Comptoir, 13 mai 2022, Fontenay-sous-Bois.

Lembe Lokk “La Femme Pavillon”

Le Comptoir, le vendredi 13 mai à 20:45

**Concert OrganiK & PoétiK aux sons mobiles** Si nos deux dernières saisons n’avaient pas été totalement chamboulées, nous aurions pu suivre avec plaisir le libre cours de Lembe Lokk, autrice – compositrice, à travers la multiplicité de ses créations, en duo et en trio, puis avec son magnifique Secret Chords où elle revisite Leonard Cohen et dont on entend beaucoup parler. La voici là, rejoignant la toute dernière création de la Cie Le Plus Petit Espace Possible, un projet festif et détonant composé à trois. Tout est son ! Avec leur trombone et soubassophone, leur chant, et le soutien intangible de la grosse caisse, elles parlent de monde à monde, elles nous convoquent pour un voyage immobile, sorte d’expérience sensorielle, parfois rituel, un voyage qui cogne de l’intérieur. Alors, si vous le souhaitez, embarquons-nous dans leur univers-son, joyeusement franc et poétiquement punk ! Un concert-spectacle au système de diffusion original : trompes et pavillons de gramophone, pouvant s’écouter aussi bien dans les arrière-cours que dans les bars ou scènes curieuses… Séverine FEL (soubassophone & mégaphone) Élise CHATELAIN (trombone, voix & petites percussions) Lembe LOKK (chant & grosse caisse)

Résidence / Création – Libre cours 3

